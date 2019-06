Maturità, gli studenti campani premiano le tracce di attualità Ecco le tipologie più scelte

Maturità 2019 archiviata la prima prova si torna tra i banchi domani per completare la tranche degli scritti con la prova di indirizzo. Per il tema di Italiano gli studenti campani hanno premiato le tracce di attualità, meno Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia. La data più gettonata in assoluto è stata a traccia che parte dal brano tratto da "L'illusione della conoscenza", proposta nell'ambito della tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentati. La seconda in classifica, come accertato dai dati pubblicati dal Miur resta sempre nell'ambito della Tipologia B, con il brano tratto dal libro "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà", mentre "Tra sport e storia", la traccia che ruota attorno alla figura del grande ciclista italiano Gino Bartali, è stata la terza scelta più premiata.

A seguire c’è l’analisi del testo di Leonardo Sciascia tratto da "Il giorno della civetta". Ungaretti si piazza al quarto posto. Stesso posizionamento per la prima traccia di attualità, dedicata alla figura del Generale dell'arma dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da domani 20 giugno si procederà con la seconda prova della maturità 2019 che è diversificata a seconda degli indirizzi di studio, ma l'incubo dei maturandi quest'anno è l'esame orale che ha subito delle recenti modifiche volute dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.