Piazza Castello riapre al traffico: una strada per le auto Via libera alla realizzazione di una arteria che collega corso Umberto a via Circumvallazione

Eterne incompiute e novità logistiche importanti per la mobilità in città.Il Comune di Avellino ufficializza la risoluzione contrattuale con la ditta affidataria per i lavori di riqualificazione di Piazza Castello ha approvato un progetto stralcio, per l’importo di 348mila euro, che consentirà di creare un’arteria stradale che congiungerà Corso Umberto I a Via Circumvallazione.Messi a gara i lavori di riqualificazione con la procedura negoziata che consentirà tempi celeri per l’individuazione della nuova ditta. Intanto si trova una soluzione concreta che punta a decongestionare il traffico nel centro antico, messo a dura prova dai sette anni di chiusura al traffico dello slargo. La notizia ha fatto il giro del capoluogo, con somma gioia di residenti e automobilisti costretti ad allungare il percorso per potersi spostare in città. La strada costeggerà l'ingresso del teatro Gesualdo, consentendo rapidi tempi di percorrenza tra le due strade, decongestionando al contempo sensibilmente via Fricchione alle spalle della collina del centro servizi del comunale e del parco del comunale.