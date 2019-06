Proroga al 31 ottobre delle caselle di posta elettronica La comunicazione di Poste Italiane

Saranno prorogate fino al 31 ottobre 2019, le caselle di posta elettronica che Poste Italiane aveva annunciato di voler chiudere entro il 20 giugno prossimo.



La comunicazione ci è stata anticipata direttamente da Poste Italiane a seguito della nostra segnalazione inviata per tutelare quei consumatori che si erano rivolti alle sedi Adiconsum per ricevere assistenza in merito.



L’azienda, venendo incontro alle nostre richieste, invierà in serata, una mail nella quale informerà i titolari delle caselle di posta elettronica che la chiusura è prorogata al 31 ottobre 2019. Inoltre, Poste metterà a loro disposizione anche un servizio gratuito di reinstradamento delle email verso un altro indirizzo, che rimarrà attivo fino al 31 gennaio 2020.



L’accoglimento della nostra richiesta è frutto di un dialogo costruttivo con Poste, una modalità di confronto che Adiconsum porta avanti con successo da anni con le varie aziende per il rispetto dei diritti dei consumatori e per un ampliamento sempre maggiore delle loro tutele.