Svaligiato "Biondocenere". Video choc: «Ci hanno rubato tutto» Avellino. La disperazione delle commesse: ecco cosa è accaduto in via Pescatori. Supportateci

Ladri scatenati ad Avellino, svaligiato il negozio Biondocenere. La seguitissima catena che vende abbigliamento in città è stata depredata di ogni capo. Il video postato sui social (Facebook e Instagram) racconta quanto accaduto.

Ecco il post che presenta le immagini del negozio svaligiato. "Queste sono immagini del punto vendita di via Pescatori e di come l'abbiamo trovato questa mattina ad apertura.Immagini che non avremmo mai voluto mostrarvi, ma questa notte siamo stati derubati. Hanno portato via tutto.

Noi siamo giovani ragazzi avellinesi che con il sacrificio di anni e spirito di squadra siamo andati sempre avanti e con il vostro supporto continueremo a farlo!Ma oggi ci sentiamo feriti e arrabbiati per un gesto vile che non merita commenti e che mette il nostro futuro a dura prova. Abbiamo deciso di condividerlo con voi clienti che negli anni ci avete permesso di fare questo lavoro. Noi abbiamo già riaperto, vi aspettiamo e vi chiediamo di supportarci e siamo certi che lo farete come sempre e vi ringraziamo per questo. Fai girare questo video anche tu taggando un'amica. Grazie".

Clicca sulla foto in alto per accedere al video.