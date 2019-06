Amianto, Gubitosa: "Grande risultato per i lavoratori" L'intervento in Commissione Bilancio alla Camera

"In Commissione Bilancio alla Camera abbiamo lavorato giorno e notte e presentato tramite il relatore Raphael Raduzzi un emendamento importante per i lavoratori colpiti da amianto."

lo dichiara Michele Gubitosa, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.

Riconosciamo infatti la pensione di inabilità al 100% ai lavoratori del settore amianto ammalati di patologie asbesto-correlate di origini professionali. L'avevamo promesso in particolare agli ex lavoratori dell’Isochimica di Avellino che potranno, finalmente, ottenere il risultato delle loro battaglie e pochi minuti fa in Commissione Bilancio l'emendamento è passato.

Da irpino ringrazio tutta la Commissione Bilancio, i relatori del decreto Crescita, il portavoce Generoso Maraia che da decenni sta portando avanti la lotta per i diritti dei lavoratori esposti all'amianto ed il Governo per i 42 milioni di coperture trovati. Siamo felici di quanto ottenuto" -