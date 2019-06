Maraia: 90 milioni per tutelare gli operai ammalati di amianto L'emendamento è stato promosso direttamente dal Governo

"Continua l'impegno del Governo del Cambiamento per gli ex operai dell'Isochimica e per tutti i lavoratori esposti all'amianto." E' quanto afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia.

"È stato approvato un emendamento che introduce nel decreto crescita l'art. 41bis, norma che consentirà ad un ulteriori categorie di lavoratori esposti all'amianto di andare in pensione.

L'impegno profuso dal sottosegretario Sibilia e dai parlamentari irpini del Movimento 5 Stelle - continua Maraia - ha permesso di individuare nuove risorse economiche per il pensionamento degli operai affetti da malattie legate all'amianto.

Si tratta di oltre 90 milioni di euro, disponibili da subito per tutelare gli operai ammalati. L'emendamento è stato promosso direttamente dal Governo, al di là di quello che è il lavoro delle singole commissioni, con un obbiettivo chiaro e preciso: garantire tutti i lavoratori.

Il Governo - conclude Maraia - continuerà a monitorare l'andamento dei pensionamenti dei lavoratori affetti da malattie correlate all'amianto e personalmente sono pronto ad intervenire di nuovo laddove fosse necessario per garantire la dignità di tutti i lavoratori esposti all’amianto."