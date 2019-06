'Taurasi in fiore', ecco i vincitori premiati dal Forum donne Prima edizione dell'iniziativa che ha abbellito il centro irpino

Giuseppina Fierro per la categoria balconi, ex aequo giardini: Silvana Pellegrinaggio e Angela Giovino, gruppi di quartiere Largo Porta Maggiore - Via Municipio. Sono i vincitori del concorso 'Taurasi in fiore', premiati ieri dal Forum delle donne.

Si tratta della prima edizione di un'iniziativa “nobile”, alla quale è arrivata il plauso dell'amministrazione comunale, ideata dal Forum delle donne di Taurasi, di cui Filomena Iannaccone è presidente, Anna Addonizio la vice, Claudia D'Ambrosio la segretaria e Antonietta Casparriello la tesoriera, mentre a Maria Grazia Casale è affidato il supporto organizzativo.

Balconi, aiuole, angoli, scorci e piazze del centro irpino sono stati ornati in una gara per la bellezza in cui era ammesso un solo linguaggio: quello dei fiori.