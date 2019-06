Gli allievi de "L'isola che non c'è" in visita in redazione IL tour, le domande dei bambini

Questa mattina nella redazione di Ottopagine e Ottochannel Tv, canale 696 del digitale terrestre, una visita speciale di tanti giovanissimi cronisti in erba. Oltre venti i piccoli allievi della Scuola Centro Studi "L'Isola che non c'è" di Montemiletto che sono approdati in redazione per uno speciale momento di conoscenza e approfondimento del mondo dell'informazione. A guidarli la nostra Ilaria Ercolino che ha saputo aggiornarli e incuriosirli su come il mondo dell'informazione e della comunicazione stia cambiando e su come i redattori, tecnici e referenti del social e pubblicità siano un gruppo coeso nel raccontare la Campania, le sue province in ogni maniera, nei modi maggiormente attuali e performanti. Un grazie speciale alle maestre Angela Salerno e Maria Pizzano. Ciao bimbi seguite sempre i vostri sogni con tenacia e caparbietà!