Universiadi. Campo Coni Villaggio dello Sport, è festa grande Inaugurato in città l'evento che segue dall'Irpinia e con la provincia intera l'evento mondiale

Sono cominciate questa mattina le Universiadi in città, nel pomeriggio è stato inaugurato il villaggio presso il campo Coni.Soddisfatti Giuseppe Saviano e Bruno Iovino. Una festa dello sport e della Campania intera che si apre al mondo per un evento speciale che promuove la cultura di sport, dello stare insieme con la forza autentica delle discipline, tante discipline. Al Campo Coni presenti anche i referenti di associazioni, proloco, enti e tanti cittadini, di tutte le età. E poi i campioni di molte discipline che hanno incontrato gli irpini mostrando cosa significhi praticare lo sport a livello agonistico.

Allo Stadio San Paolo, alle 21.00, ci sarà la cerimonia di apertura. Un grande spettacolo per una manifestazione che metterà in vetrina tantissimi giovani, che possono diventare i futuri campioni dello sport mondiale. La trentesima Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Al Campo Coni c’è anche un televisore da 60 pollici, per assistere in diretta al taglio del nastro delle Universiadi a Napoli. Sarà una serata unica, all'insegna dello sport, dello spettacolo, dell'unione e del fair play.

Un momento speciale per restituire il Campo Coni alla città — ha detto Giuseppe Saviano -. Non sarà una scatola vuota, ci auguriamo anche grazie alla collaborazione di tutti. Un contenitore con una anima, da sempre frequentato con passione da sportivi e cittadini. Questo taglio del nastro ha un valore aggiunto per tutta l’Irpinia che amava, vive e sente lo sport». Dello stesso parere Bruno Iovino che visibilmente emozionato ha incontrato atleti e cittadini. “Ci riempie di orgoglio esserci con le nostre location e i nostri appuntamenti. La Campania - ha detto Iovino - è riunita e più forte in questo grande momento di passione corale e autentica”. Tanti i momento di ballo e divertimento grazie alla Proloco con la Tarantella Montemaranese e le Pacchiane di Montecalvo, gruppi autentici che raccontano la tradizione e unicità della nostra terra. A presentare l’evento la giornalista Tiziana Urciuoli che ha coinvolto tutti nella grande festa avellinese dello sport. “Siamo felici che Avellino e la sua provincia siano presenti - spiega Antonio Genovese -. Si è lavorato tanto perchéè ogni cosa andasse come doveva. Un grazie speciale al Coni, alla macchina organizzativa, ai volontari che hanno consentito all’Irpinia di essere presente, di esserlo in grande stile”. Presente anche la campionessa mondiale Natalia Triunfo della scuola di tiro con l’arco di Castelvetere che ha dato il suo caloroso grosso in bocca al lupo agli atleti dicendo di risentire ancora oggi le sue emozioni di atleta. “La torcia delle Universiadi rappresenta il valore sano dello sport che ogni giovane deve vivere e sentire con orgoglio autentico. Così la nostra regione si ritrova più unita e più forte”. Presente anche il Campione Alessandro Arthur D'Eragoni campione di Kettlebell che ha mostrato più sequence di slancio e strappo con i pesi classici della disciplina russa. Ha coinvolto e mostrato i muscoli con energia e passione coinvolgendo tantissimi atleti in erba e curiosi.

Al San Paolo ci saranno 800 performer, 550 volontari ad animare uno spettacolo in cui centrale sarà la figura della sirena partenope che volerà nel cielo di Napoli. Biglietti sold out già da giorni ma la diretta tv di RAI2, dalle ore 21, consentirà a tutti coloro che non saranno al San Paolo di non perdere l'emozionante spettacolo. Il Comitato Organizzatore invita coloro che assisteranno alla Cerimonia di Inaugurazione di raggiungere lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta utilizzando i trasporti pubblici, potenziati per l'occasione fino a tarda serata, per limitare il traffico e agevolare i controlli di sicurezza. La serata darà ufficialmente il via all'Universiade: Diciotto sport, 8 mila partecipanti provenienti da 118 paesi e 220 medaglie assegnate ad altrettanti sportivi. Sono i numeri della 30esima Universiade in programma dal 3 al 14 luglio che coinvolge tutta la Campania.