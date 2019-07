The power of pink, insieme alle donne che lottano A San Nicola Baronia lo spettacolo sociale in ricordo di Franca, volontaria Amos

L’Anfiteatro delle Arti di San Nicola Baronia, nella serata di sabato 27 luglio, ha ospitato lo spettacolo sociale “The Power of Pink”, organizzato dal presidente dell’associazione Amici dei Bimbi Onlus di San Nicola Baronia, Nunzio De Leo, in ricordo della sorella Franca volontaria Amos, insieme alle associazioni delle donne operate al seno Amdos e Amos irpine, Noi in Rosa, La Forza della Vita e Pro Loco Atripaldese, guidate dal senologo della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino, Carlo Iannace. Con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di San Nicola Baronia, e con la collaborazione dell’Asl di Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul palco, allestito per presentare la Sesta edizione della Camminata Rosa e incorniciato da alcuni pezzi della sciarpa rosa da Guinness, guidati dalla regia artistica e dalla conduzione dell’attore, regista e conduttore Tv Giuseppe Joy Saveriano, sono saliti tanti artisti del mondo dello spettacolo, tra cui la vincitrice di The Voice of Italy 2019, Carmen Pierri. Sarà lei, infatti, la testimonial ufficiale della Sesta Camminata Rosa prevista per domenica 15 settembre 2019, con partenza da Mercogliano e arrivo ad Avellino. Ha fatto divertire i tantissimi presenti il comico napoletano dal programma Rai Made in Sud, Gino Fastidio, anche lui con la maglietta rosa per essere vicino alle tante donne che hanno lottato e continuano a lottare contro il cancro al seno. Un momento molto toccante quello del monologo “L’uomo in rosa” dell’attore Gennaro Saveriano, e poi spazio ancora alla musica con la cantante Roberta Tondelli, i Sognatori - Friend Music Band composta dai ragazzi diversamente abili del centro Aprea di Atripalda, la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore di Grottaminarda diretta da Sabrina Caprarella e accompagnata al pianoforte da Pina Molinario, e il dottore Giovanni De Chiara che con la sua chitarra ha fatto stringere in un grande abbraccio tutti i presenti che hanno cantato con lui. Inoltre, insieme alle modelle della sfilata che racconta l’evoluzione dello stile femminile dagli inizi del ‘900 ad oggi, “Moda e società: Frammenti”, curata da Eleonora Iannuzzi, alcune donne e bambini hanno indossato le maglie delle diverse edizioni della Camminata Rosa, evento che sensibilizza alla prevenzione e che negli anni continua a raccogliere sempre più adesioni.

Insieme alle donne in rosa che hanno presentato i progetti delle associazioni che operano sul territorio per diffondere l’importanza dell’unione nella prevenzione, e ai medici dell’Ospedale Moscati di Avellino, hanno presenziato all’evento il sindaco di San Nicola Baronia Giuseppe Moriello, la presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosetta D’Amelio e il consigliere regionale Tommaso Amabile che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa e l’impegno della Regione verso le donne, la prevenzione e il lavoro che si sta portando avanti, insieme al consigliere Carlo Iannace, per attuare la Rete Oncologica regionale e fare in modo che i pazienti oncologici vengano seguiti durante tutto il percorso di cura, con la sinergia di medici, operatori sanitari e associazioni di volontariato.

Riflettori rosa accesi non solo sul palcoscenico nello scenario suggestivo dell’anfiteatro, dunque, ma soprattutto sulla prevenzione, anche grazie al direttore dell’Asl di Avellino, Maria Morgante che ieri sera ha presentato il progetto “Mi voglio bene”, il tour del camper della salute per effettuare gli screening della mammella e della cervice uterina.

“Uno spettacolo, quello di The Power of Pink - ha dichiarato Carlo Iannace -, che ha voluto mettere insieme artisti, medici, associazioni e istituzioni e tutte le iniziative e i progetti da loro portati avanti, per presentare la Sesta Camminata Rosa, un evento che è partito con poche centinaia di persone per arrivare ad essere un momento di grande importanza per tutte le donne operate che non devono mai sentirsi sole. I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno organizzato lo spettacolo in poche settimane e che ci hanno creduto per dare forza e speranza a chi lotta, ricordano la nostra amica Franca De Leo”.