Monteverde, primo borgo senza barriere architettoniche La ministra per la Famiglia e le Disabilita', Alessandra Locatelli, è in visita

(Simonetta Ieppariello) - La ministra per la Famiglia e le Disabilita', Alessandra Locatelli, accompagnata dal presidente nazionale dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Mario Barbuto, è in visita al Comune di Monteverde, in provincia di Avellino.

Monteverde è uno dei primi comuni in Italia ad aver completamente abbattuto le barriere architettoniche, realizzando 4,5 km di percorso lve. Oggi Monteverde, un borgo medievale meraviglioso, è totalmente fruibile dalle persone con disabilità.