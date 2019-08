Terremoto al Sud. Scossa avvertita anche in Irpinia Epicentro nel potentino. Sisma avvertito anche tra Sant'Andrea di Conza, Calitri e Conza

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Basilicata, nell’area del Potentino, a Muro Lucano. Si tratta di una zona al confine con la Campania. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Secondo l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, la scossa è avvenuta ad una profondità di circa 7 km. Non si registrano danni o feriti.

Ecco i comuni più vicini all’epicentro:

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione CumulataPopolazione

Muro Lucano PZ 1 5497 5497

Bella PZ 4 5171 10668

Castelgrande PZ 5 943 11611

San Fele PZ 8 3004 14615

Rapone PZ 9 990 15605

Ruvo del Monte PZ 10 1083 16688

Ricigliano SA 11 1144 17832

Pescopagano PZ 11 1910 19742

Balvano PZ 13 1830 21572

Baragiano PZ 13 2671 24243

Sant’Andrea di Conza AV 13 1539 25782

San Gregorio Magno SA 14 4286 30068

Santomenna SA 15 443 30511

Castelnuovo di Conza SA 15 619 31130

Laviano SA 16 1438 32568

Romagnano al Monte SA 16 368 32936

Calitri AV 16 4666 37602

Conza della Campania AV 17 1373 38975