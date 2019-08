Sant'Andrea di Conza sotto choc. La tragedia di Donato Il dramma, la comunità a lutto. Il ricordo dell'uomo, l'amico di tutti.

Sant'Andrea di Conza si stringe intorno alla famiglia di Donato Iannella, morto due giorni fa in ospedale lasciando nel dolore più profondo l’intera comunità. “Il paese è addolorato per la scomparsa di un caro amico e giovane ragazzo: Donato Iannella”, racconta in un lungo e accorato post Pompeo D. A..

Nel post a ricordo dell’uomo e dell’amico il difficile calvario patito da Donato sottoposto a più ricoveri in pochi giorni. Dopo un primo arrivo al pronto soccorso del Moscati e le dimissioni dopo due giorni, l’uomo era stato portato al San Giovanni Rotondo dove il suo cuore si è fermato per sempre.

“Donato era mio amico fraterno, abbiamo vissuto la giovinezza insieme, il dolore in questo momento è troppo forte per potere esprimere tutte le mie sensazioni, ma quella che prevale su tutte è la rabbia per una sanità troppo carente. In ricordo di Donato Iannella”. In paese si ricorda Donato, il suo impegno costante per la tutela e crescita delle aree interne. In tanti rimarcano le condizioni di assistenza che avrebbe avuto Donato nel nosocomio irpino.

“Siamo tutti disperati. E’ venuto a mancare un grande amico e soprattutto una grande persona. DONATO IANNELLA. Non riusciamo a crederci ancora. R.IP. in pace amico mio e di tutti noi”, ricorda Carmelo.