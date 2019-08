Lavoratori in nero nei ristoranti irpini, maxi sanzione L'attività della Guardia di Finanza di Avellino

Formalmente, erano due strutture intestate ad associazioni culturali e ricreative senza scopo di lucro ma, di fatto, erano veri e propri ristoranti. Frequentati non dai soci, ma da clienti. In un caso, presso un ristorante di Rotondi, addirittura tutti e nove i lavoratori impiegati sono risultati non assunti.

Molto pesanti infatti sono le sanzioni previste per chi impiega lavoratori non regolarmente assunti per cui è prevista una maxisanzione oltre che, in determinate condizioni, la sospensione dell’attività commerciale ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività di controllo svolte sino ad ora costituiscono la prima fase del piano straordinario per la stagione estiva in corso e saranno ripetute per il restante periodo estivo con

un’attenzione particolare verso le località connotate da una spiccata vocazione turistica o un consistente afflusso di persone.

L’attività ispettiva svolta nei confronti di cinque diversi operatori economici, ha consentito di accertare un ampio utilizzo di manodopera “in nero”, permettendo di individuare 17 lavoratori totalmente sconosciuti agli enti previdenziali ed assistenziali.