Caos commissioni, Urciuoli contro Maggio: dimettiti Fibrillazioni durante il consiglio comunale. Convocata una conferenza stampa ad horas

«Lei è un ignorante, si dimetta immediatamente». Questo l’attacco del consigliere 5 stelle Luigi Urciuoli al consiglio comunale di Avellino, rivolto al presidente dell'Assise Ugo Maggio. Tema della discordia la posizione dello stesso Urciuoli nella composizione delle commissioni consiliari.

La minoranza accusa il Consiglio di aver stravolto un accordo firmato dai capigruppo min mattinata sulla composizione delle commissioni che prevedeva la collocazione di Urciuoli nella Maggioranza. Nel frattempo infatti, è intervenuta una nota della prefettura a cui si è attenuta sul Consiglio che invece riposizionava Urciuoli nella Minoranza, di qui l’accesa discussione in aula con l’opposizione che in questi minuti ha annunciato di abbabondanre l’aula e convocare una conferenza stampa ad horas.

Intanto prosegue il dibattito in aula, il consigliere Melillo (maggioranza): "Mi sembrano questioni speciose per ritardare i lavori del consiglio Urciuoli faccia chiarezza sulla sua posizione e se vuole stare in Maggioranza lasci il movimento 5 stelle. Solidale con Maggio, decisione dolorosa ma giusta ".