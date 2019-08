Ghemon: tempo da Lupi? Venite al Corso, sarà Concertone! Nella clip il rapper assicura: il concerto non salta, vi aspetto

Manca poco per il Concerto al Corso Vittorio Emanuele del rapper Ghemon. E' lo stesso rapper irpino a chiamare tutti all'adunata in centro per l'Avellino Summer Festival. In un video postato da Non sei irpino se.. con tanto di gesti scaramantici, visto l’improvviso arrivo di nuvole poche incoraggianti e trombe d’aria che hanno fatto capolinea anche nella vicina Atripalda, dice scherzoso e pronto per un grande show: Ciao a tutti, allora pure se cadessero due gocce che tempo da Lupi è? Che avellinesi siete? Uscite di casa, venite al Corso". C'è tanta attesa per il suo concerto. Gli irpini hanno dimostrato di seguirlo con passione in ogni avventura e il grande evento di questa sera è atteso in centro da tante persone pronte a divertirsi con lui. Intanto il maltempo ha fatto improvvisamente il suo arrivo in provincia. A Grottaminarda, in occasione del celebre Festone, una violenta tromba d’aria ha fatto cadere al suolo le luminarie. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Il Comitato, guidato da Don Carmine Santoro, non si fa scoraggiare dal maltempo e dalle sue conseguenze visibili nel centro urbano.

Intanto ad Avellino il palco è pronto, Ghemon anche per un grande show.

Il tradizionale concertone di Ferragosto vedrà protagonista Ghemon! L’artista irpino nato ad Avellino e cresciuto nella nostra città porterà lungo il corso Vittorio Emanuele il suo tour “Le Forze del bene”.

“Sono molto legato alla mia terra, è un legame indissolubile. Ad Avellino sono nato, cresciuto e diventato uomo e ho iniziato a percorrere i miei primi passi nel mondo della musica. Avellino è una città che mi ha temprato caratterialmente - spiega l'artista -”. Apriranno il concerto gli Atomic Love Disorder. “Il ferragosto degli avellinesi. Il Ferragosto di tutti “ chiosa il sindaco ricordando a tutti l’importanza del senso di appartenenza e condivisione in città.