"Il mio sogno da bambino", Festa infiamma il Tommariello VIDEO Il sindaco di Avellino conquista la platea del Tommariello d'Oro al corso

Applausi a scena aperta lungo il Corso Vittorio Emanuele per un sindaco Gianluca Festa, che dal palco del Tommariello d'Oro ha nuovamente divertito e trascinato all'applauso il pubblico avellinese. Una esibizione improvvisata e chiesta direttamente dal conduttore della tredicesima edizione del Tommariello d'Oro, Massimo Giletti. Una volta intonato il celebre coro della Curva Sud, il sindaco Festa ha letteralmente infiammato la platea del Corso Vittorio Emanuele. In migliaia hanno assistito alla fortunata kermesse ideata da Carmine Gnerre, con direzione artistica di Pina Moscaritolo. Tanti gli irpini illustri che si sono alternati sul palco del Tommariello dall'ingegnere Mario Bellizzi, a Gilda Ammaturo, passando per il professore Umberto Cillo, il rettore Maurizio Oliviero e il commissario Universiadi Basile. Premio anche per don Vitaliano Della Sala, il parroco sempre in prima linea per la tutela dei diritti e libertà dei cittadini.