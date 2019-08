Bimbo days, la solidarietà arriva in corsia Domani alle 11 il sindaco Festa consegna i doni acquistati con il ricavato degli eventi

Arredi, materiale didattico e giocattoli per rendere più accoglienti i reparti dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino in cui si curano i bambini.

Saranno consegnati domani, martedì 20 agosto, i doni acquistati con parte del ricavato delle manifestazioni per i più piccoli “Bimbo Days” e “Avellino Fantasy”, tenutesi in piazza della Libertà lo scorso mese di giugno, e destinati alle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e di Pediatria.

Alle ore 11, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il consigliere provinciale Vito Pelosi, l’organizzatore degli eventi durante i quali sono stati raccolti i fondi, Sergio Trezza, il presidente dell’US Acli Avellino, Tiziana Ciarcia, e il presidente dell’Associazione “Minori in primo piano onlus”, Tiziana Tomeo, saranno alla Città Ospedaliera per condividere il momento della donazione. Ad accoglierli, presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (secondo piano, settore A), ci saranno il Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, Renato Pizzuti, il Direttore Amministrativo, Germano Perito, il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Antonio Vitale, e il responsabile dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Alfonso Leo.