Bando per il commercio, giovedì la pubblicazione Agevolazioni per i commercianti fino al 70% di contributo da parte del Comune

Slitta a giovedì 22 agosto la pubblicazione del bando rientrante nei fondi Pics da 1.5 milioni di euro rivolto alle attività commerciali del capoluogo. In un primo momento l'amministrazione Festa aveva intenzione di pubblicarlo già domani; poi però dopo la riunione di questa mattina del vicesindaco Laura Nargi con le associazioni di categoria si è deciso di prorogare di qualche giorno. Tutti i dettagli saranno illustrati dalla Nargi, che riveste anche il ruolo di Assessore alle Attività Produttive, in una contestuale conferenza stampa. Il contributo che erogherà il Comune, a fondo perduto, sarà del 70% per le Attività commerciali e turistiche e del 40% per quelle che operano nel sociale. Si partirà con i commercianti del Centro storico ma c'è l'intenzione di estendere la misura anche a quelli di Borgo Ferrovia e Viale Italia.