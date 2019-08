Riparte l'Area Vasta: interventi su agenda digitale e turismo E Festa già immagina una Vinitaly del Sud

Non solo i pics per Avellino. Inizia a prendere forma, dopo un periodo di empasse, il progetto dell’Area vasta che mette insieme con il capoluogo altri 44 comuni dell'hinterland.

Questa mattina riunione al comune di Avellino con il sindaco Gianluca Festa, l'assessore ai fondi europei Germana Di Falco e il comitato ristretto dei primi cittadini.

“In Regione è stata premiata la nostra capacità di dare risposte concrete - dichiara la Di Falco. A inizio settembre firmeremo il protocollo d’intesa con primi interventi che riguardano agenda digitale e welfare, liberando risorse nel por Fesr e costruendo un itinerario con palazzo santa Lucia".

Si inizierà con le risorse immateriali che riguardano un primo stanziamento da 4 milioni per l'agenda digitale – aggiunge Festa - wifi libero, informatizzazione dei parcheggi e dei servizi comunali, archiviazione dei documenti comunali. Ormai siamo nel 2020, con la tecnologia si può fare ogni cosa".

Previsti interventi anche per il turismo dove si immagina di creare un percorso delle vie del vino e per il corridoio ecologico."Punteremo a promuovere il made in Irpinia, soprattutto con stumenti tecnologici innovativi, ad esempio filmati in 3D - conclude il sindaco del capoluogo - e sarà presentato un progetto sull’eliminazione delle microplastiche, progetto che riguaderà in particolare il Sabato ed il Fenestrelle.