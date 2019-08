"Goodbye Irpinia" approda alla Camera dei Deputati Fucsia Nissoli presenterà il romanzo di Mike J. Pilla. Tra i relatori il collega Gianni Vigoroso

Martedì 10 settembre alle ore 17.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati – in via della Missione 4, Roma – si terrà la presentazione di “Goodbye Irpinia”, il romanzo thriller di Mike J. Pilla edito da Bibliotheka Edizioni che sarà in libreria dal 12 settembre.

L’opera, primo “Paper novel” al mondo, è una novità assoluta in ambito editoriale: si tratta di una inchiesta-fiction con inserti giornalistici, ambientata tra Montaguto – piccolo paese del Sud Italia dove insiste la frana più vasta d’Europa, protagonista del libro – New York, Toronto e Youngstown.

L’evento sarà presentato dall’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, Deputata italiana all’estero, Ripartizione Nord e Centro America, e moderato da Gianni Lattanzio, Segretario Generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri.

Insieme all’autore, saranno inoltre presenti, tra gli altri, Marcello Zecchino, sindaco di Montaguto, Luigi Liberti, direttore di Patrimonio Italiano Tv – la tv degli italiani all’estero,Santiago Maradei, editore – Bibliotheka Edizioni, Giuseppe Sommario, Docente dell’Università Cattolica e fondatore del “Piccolo Festival delle Spartenze”, Gianni Vigoroso, cronista di Ottopagine e Ottochannel 696, Alfredo Procaccini, Presidente Sistema Farmacia Italia, e l’attore Massimiliano Benvenuto, che leggerà alcuni brani del libro.

Mike J. Pilla, scrittore e giornalista, direttore di Patrimonio Italiano Tv, ha dedicato questo romanzo alla vastissima comunità irpina all’estero, di cui ha parlato nell’opera.

“Goodbye Irpinia” fu presentato in anteprima assoluta lo scorso 4 maggio in Canada, nel corso di “Librissimi – Festival del libro italiano” organizzato dal Comites di Toronto.