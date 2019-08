Chiusano. Rubano defibrillatore in piazza. "Gesto ignobile" Il caso

Scompare un defibrillatore alla Misericordia di Chiusano di San Domenico.

«La Misericordia di Chiusano di San Domenico è attiva da 6 anni in prima linea nella divulgazione dei corsi salvavita e diffusione di defibrillatori sul territorio, con il progetto PAD :il tempo è il ritmo del cuore.

L’associazione aveva istallato un defibrillatore in piazza a Chiusano , disponibile per tutta la comunità ,gia da 4 anni, e altri 2 erano presenti nelle ambulanze . è scomparso il defibrillatore presente in una delle due ambulanze , di marca Philips , di colore blù con il contenitore rosso. Sono iniziate le indagini per capire come e quando si sia verificato l’accaduto. Dopo il furto di una macchina e in tre appartamenti questo gesto del defibrillatore desta molta preoccupazione nella comunità di Chiusano .

In via precauzione fino a perfezionamento della videosorveglianza il defibrillatore in piazza è stato momentaneamente spostato. Il defibrillatore è uno strumento che può essere decisivo per salvare una vita in caso di arresto cardiaco e far scomparire un defibrillatore è un gesto ignobile».