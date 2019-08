Tuffo fatale in piscina. Giuseppe muore davanti ai familiari Giuseppe Menna 51 anni è morto in una struttura a Roma

Aveva deciso di andare in piscina, a Roma, per trovare ristoro dal caldo torrido di questi ultimi giorni d'estate, ma Giuseppe Menna, 51 anni, di Mugnano del Cardinale, in quella struttura ha perso la vita. Stroncato, probabilmente, da un malore. L'uomo, dipendente pubblico, era arrivato a Roma per trascorrere alcuni giorni con sua sorella per le ferie estive. Dolore e strazio in paese dove Menna era particolarmente noto. Un malore fulminante lo avrebbe stroncato. Semplici ipotesi su cui nelle prossime ore sarà fatta chiarezza.

Il 51enne avrebbe fatto poche bracciate in acqua e poi, per motivi che saranno accertati dopo l’autopsia disposta dal magistrato incaricato delle necessarie indagini, si sarebbe improvvisamente sentito male

Soccorso subito, per il 51enne non c’e` stato nulla da fare nonostante l’intervento dei sanitari. Tutta la sequenza è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. La sua salma si trova adesso presso la camera mortuaria dell’obitorio comunale del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell’esame autoptico. Poi nel suo paese Mugnano del Cardinale saranno celebrate le esequie.