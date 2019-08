"In via Guerrere senza acqua da giorni. Siamo esasperati" Roccabascerana. La rabbia:"Paghiamo le bollette, eppure trattati come figli di un Dio minore"

Emergenza acqua senza fine a Roccabascerana in zona Squillani in via Guerrere. Sono 15 le famiglie a secco da sette giorni. Prima interruzioni alternate poi, negli ultimi 4 giorni i rubinetti sono rimasti a secco. Una situazione insostenibile per chi vive e soggiorna in zona in una estate lunga e torrida, che ha visto mancare l’acqua dall’inizio della bella stagione. I cittadini sono esasperati. In tanti si sono visti costretti a ricorrere a forniture autonome, con un ovvio esborso aggiuntivo. Più chiamate all’alto Calore non sembrano essere bastate. L’emergenza continua senza soluzione di sorta. L’ubicazione stessa delle case, nella zona alta del comune, aumenterebbe la cronica carenza idrica dovuta all’abbassamento stagionale dell pressione dei volumi irrorati. “Non siamo cittadini di serie B. Paghiamo le bollette come gli altri ed esigiamo un servizio necessario e dovuto. Siamo provati da intere giornate di stenti e disagi che non tolleriamo più. Servono soluzioni concrete, immediate e tempestive”.