Incendio Pianodardine. Luxuria: sono con voi, vigili veri eroi Vladimir: vi sono accanto. Spero si possa tornare a respirare, sfregio all'ambiente

Il rogo di PIanodardine preoccupa e allarma. Il tema dell’aria malata, la paura che una nube nera possa aver avvelenato parte della verde Irpinia terrorizza. Anche Vladimir Luxuria, cittadina onoraria di Ospedaletto d'Alpinolo, devota appassionata della Madonna di Montevergine e madrina della Candelora sul Partenio ha voluto inviare un suo messaggio di vicinanza alla popolazione di Avellino e provincia, ai residenti dei venti comuni in cui lo stato di emergenza ha imposto misure straordinarie di controllo e sicurezza, come la sospensione di eventi e la chiusura delle scuole.

"Come cittadina onoraria di Ospedaletto d’Alpinolo - racconta Luxuria - sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e ringrazio i vigili del fuoco per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti senza risparmiarsi. Sono loro i nostri eroi. Ciò che preoccupa ora è la qualità dell’aria e dell’ambiente per quanto accaduto. Spero davvero che tutta la zona dell’Irpinia si riprenda da questo un disastro e che si possa tornare a respirare. Un abbraccio a tutti voi. Vladimir”. Un audio commovente e pronunciato con voce vibrante quello di Luxuria, che ancora una volta mostra vicinanza e affetto sincero per l’Irpinia intera.