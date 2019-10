Cassano terra di lupi: nuovi avvistamenti. Il video è virale Una coppia di lupi ripresa nel video postato dal sindaco

Da alcuni giorni sono stati avvistati splendidi esemplari di lupi nel comune di Cassano Irpino. La notizia è stata confermata dal sindaco, Salvatore Vecchia, che per primo ha dichiarato di avere a cuore le sorti dell’animale e ha postato un video, diventato virale, che mostra due lupi a spasso per le contrade rurali del borgo delle acque di notte. A corredo del video sono tanti i post affettuosi nei confronti del lupo.

Presumibilmente si tratta di giovani individui in dispersione, un fenomeno del tutto normale che nel corso degli ultimi 50 anni ha permesso ai lupi di ricolonizzare – naturalmente, senza alcun aiuto da parte dell’uomo – il territorio italiano.

Questi lupi non occupano un branco in maniera stabile e, generalmente, si muovono ai margini di territori già occupati da altri branchi. Ma la vita solitaria li espone anche a più rischi. Durante le loro esplorazioni, gli individui in dispersione devono affrontare molte difficoltà: sono più vulnerabili, perché non hanno la protezione del branco; sono inesperti e non conoscono il territorio.