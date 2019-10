Mucca a spasso a Sorbo Serpico: è corsa al Lotto Il video diventa virale

Non è certo passata inosservata quella mucca a spasso per le vie di Sorbo Serpico. A richiamare l’attenzione dei passanti anche il tintinnio del campanaccio che ha richiamato i più. E c’è chi non si è fatto sfuggire l’occasione di giocare i numeri al Lotto. L’hanno vista passeggiare, con buona probabilità sfuggita dalla sua stalla, in paese e qualcuno ha pensato di farne un video da postare sui social. Star per una sera il simpatico mammifero è stato recuperato e riportato a casa.