Salza Irpina, cinghiale in pieno centro: panico tra residenti Il fenomeno sempre più diffuso: tutti chiedono interventi alla Regione

Escursione solitaria e in pieno giorno per un cinghiale di notevole taglia a Salza Irpina. Un esemplare di notevole taglia è stato notato poco fa in via Celze, nei pressi del Palazzo Imperiale. Evidentemente, era alla ricerca di cibo. E' stato un passaggio veloce, ma che ha creato comunque panico tra i residenti.

Avvistamenti del genere si stanno facendo sempre più frequenti e sempre più nei centri abitati. Il fenomeno dei cinghiali è diffuso in tutta Italia. In Campania, negli ultimi periodi, è il Cilento la zona maggiormente interessata dalla presenza degli animali che mettono a rischio colture.

È di pochi giorni fa l'allarme lanciato da Gaetano Pascariello, presidente della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) di Salerno, preoccupatissimo per gli innumerevoli danni causati da cinghiali selvatici nelle aziende agricole. Il problema riguarda soprattutto le aree collinari e montane interne.

Di qui la richiesta di un tavolo regionale per definire una linea strategica che affronti il fenomeno. Al di là delle battute di caccia per gli abbattimenti, sarebbe utile la creazione di un ufficio unico di riferimento, a livello regionale, che si avvalga di personale tecnico qualificato per la stima e la verifica tempestiva dei danni, che ristori in modo adeguato le produzioni.

Le aziende chiedono alla Regione di semplificare le procedure urbanistiche relative per recinzioni, da finanziare con fondi specifici. Il tutto contestualmente a un serio programma scientifico per la riduzione delle popolazioni di cinghiali avvalendosi del supporto dell'Università.