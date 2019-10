Incidente a Napoli, muore a 32 anni. "Addio maestro Graniero" Componente della Banda musicale di Vallata viene ricordato da tanti sul social

Tragedia nella notte a Napoli, quartiere Fuorigrotta, dove è morto in un incidente stradale Giuseppe Graniero, 32enne irpino studente della Facoltà di Ingegneria e musicista di talento.

Giuseppe Graniero era in sella sua moto Ducati Monster quando si è scontrato con una Peugeot in via Diocleziano, poco prima di mezzanotte. Il giovane è stato soccorso dal 118 ma per la gravità dei traumi riportati è arrivato già senza vita al presidio di via Terracina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali dell'Infortunistica stradale comandati da Antonio Muriano che hanno rilevato, prima di tutto che il centauro indossava il casco di protezione.

Scorrono i messaggi di cordoglio sui social che ricordano il giovane musicista e apprezzato componente della Banda musicale di Vallata. "Tutte le bande musicali irpine e non solo sono a lutto oggi in questo giorno così tragico per la nostra terra", annotano sul gruppo sei di Lacedonia se.

Originario di Lacedonia, Giuseppe Graniero lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti. La salma è sotto sequestro, si aspetta l'autopsia. Poi potranno essere celebrati i funerali nel suo paese di origine.