Arte ed ecologia: incontro dibattito ad Avellino Lunedì 5 novembre, aula magna liceo scienze umane “Publio Virgilio Marone”

Lunedì 5 novembre, alle ore 10, nell'aula magna del liceo statale delle scienze umane “Publio Virgilio Marone” di via Tuoro Cappuccini ad Avellino, si terrà l’incontro dibattito sul tema “Arte ed ecologia”.

Previsti gli interventi del presidente della provincia, Domenico Biancardi, della dirigente scolastica del liceo “Virgilio”, Lucia Forino, degli alunni delle classi terze, di Barbara Matetich, referente per i rapporti con il territorio, dell’artista Emiliano Stella e di Nicola Boccalone, al quale saranno affidate le conclusioni.

L’iniziativa vuol essere un interessante momento di confronto tra l’istituzione scolastica e gli enti locali più impegnati sul fronte delle problematiche ambientali, che vivono criticità diffuse, ma, al tempo stesso, un’attenzione sempre maggiore da parte delle nuove generazioni nei confronti delle dinamiche della sostenibilità, alla luce di nuova e crescente coscienza ecologica.

Il connubio tra arte, natura ed ecologia, dunque, sarà al centro della discussione, che cercherà di chiarire come le manifestazioni artistiche ed i loro protagonisti si rapportano con il rispetto dell’ecosistema; e com’è cambiata la coscienza ecologica in questi ultimi anni.

Nell’era attuale, comunemente detta dell’“Antropocene”, caratterizzata dall’intervento umano sulla Terra giunto per molti ad un punto di non ritorno, ci si interrogherà su come l’arte può veicolare la tutela dell’ambiente e come tale obiettivo essenziale possa essere realizzato in sinergia con il mondo della scuola.