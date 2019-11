Lavori in galleria, A16 chiusa tra Benevento e Avellino Est Il provvedimento per tre notti: ecco i percorsi alternativi

Sulla A16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di manutenzione della galleria “Montemiletto”, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli, con orario 22-6. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si potrà percorrere la SS7 seguendo le indicazioni per Pratola Serra-Avellino con rientro sulla A16 alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire in direzione di Napoli.