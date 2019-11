Donne: ad Ariano un centro di prima assistenza psicologica Vittime di violenza legate a dinamiche di addiction, percorso rosa

Si terrà lunedì 25 novembre 2019 alle ore 12 presso il Polo ospedaliero di Ariano Irpino l'inaugurazione del “Centro di prima assistenza psicologica vittime di violenza elegate a dinamiche di addiction percorso rosa”, una struttura sanitaria multivalente e polifunzionale, che eroga servizi complementari all’assistenza sanitaria di tipo medico, al fine di realizzare una medicina personalizzata ed interdisciplinare e modulata sulle singole esigenze.

All'evento, promosso dall'Asl di Avellino, interverranno: Sergio Melillo Vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Maria Morgante direttore generale Asl Avellino, Aldo Policastro Procuratore della Repubblica di Benevento, Marina Rinaldi Uod assistenza interventi sociosanitari direzione generale tutela della salute e coordinamento Ssr, Biagio Zanfardino funzionario esperto policy Regione Campania, Filomena Romano direttore Serd, Rosaria Bruno responsabile progetto mosaico rosa Domenica Lomazzo consigliera regionale di parità Rosetta D'Amelio presidente consiglio regionale della Campania. Modera Annarita De Feo, giornalista Canale 21.

“Si tratta di un importante tassello nell’offerta dei servizi alla persona e rappresenta una risposta concreta dell’Asl di Avellino al contrasto del fenomeno della violenza di genere, problematica sociale ma soprattutto sanitaria, per le ricadute sulla salute pubblica. - afferma il direttore generale, Maria Morgante - L’obiettivo è fornire risposte adeguate con interventi personalizzati e qualificati, che attraverso la presa in carico globale possano orientare e guidare, in collaborazione con la rete istituzionale, il percorso di uscita dal contesto di violenza”.