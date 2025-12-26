"Il Natale è una luce che non si spegne, restiamo accanto a chi è fragile" E' il giorno di Santo Stefano in cui si rafforza il legame della famiglia

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 26 dicembre 2025 alle 08:08



Annunciare il vangelo oggi significa essere lievito di fraternità e di speranza nei luoghi concreti della vita, attraverso presidi umili ma tenaci...