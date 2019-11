Facebook premia i talenti irpini dell'informatica Pasquale e Filomena tra i 23 vincitori

Ci sono anche due irpini tra i 23 premiati da Facebook nel concorso internazionale per ingegneri del software, scienziati che studiano come progettare nel migliore dei modi i programmi che fanno funzionare computer e smartphone.

23 premiati e ben 10 sono italiani. Così tra le eccellenze italiane, quelle formative, spuntano il Cnr, il Politecnico di Milano, l'Università di Salerno, il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila. La cerimonia si terrà a Londra il 20 e il 21 novembre. Pasquale Salza ha 31 anni, è ricercatore all’Università di Zurigo, ma si è laureato nell’Ateneo di Salerno, prima di perfezionare la sua formazione in diverse città europee e nordamericane, come Dublino, Lugano e Boston, dove ha frequentato il Mit. «Durante il dottorato mi sono occupato di portare sul cloud gli algoritmi genetici: una tecnica per risolvere problemi molto complessi, per i quali i computer ci metterebbero un tempo pari all’età dell’universo», ha raccontato a repubblica.it. «Gli algoritmi genetici traggono ispirazione dall’evoluzione naturale: riproduzione degli individui, incroci genetici e selezione, con sopravvivenza del più forte». La sua passione e il suo talento si devono ad un videogioco, ha raccontato su repubblica.it il giovane Pasquale Salza. «Sono tuttora appassionato di videogame ma è stato questo interesse a farmi avvicinare da ragazzino ai computer e alla programmazione: sono sempre stato molto curioso, non mi bastava più soltanto guardare il pc passivamente, volevo capire come le cose erano state fatte, cosa c’era dietro».

Su repubblica.it ringrazia «la professoressa Filomena Ferrucci, co-autrice del progetto che abbiamo presentato a Facebook», perché «ha favorito le attività di orientamento per le scuole superiori in modo da avvicinare le ragazze al mondo dell’Informatica». Infatti la sua collega Filomena Ferrucci, altra selezionata da Facebook, proviene dall’ateneo salernitano. Dagli anni ’80 vive a Salerno, dove oggi fa la ricercatrice e contemporaneamente avvia le studentesse con talento all’informatica. Ad entrambi gli ingegneri, in particolare all’arianese Pasquale Penza, gli auguri di Domenico Gambacorta, già presidente della Provincia e sindaco di Ariano, dove attualmente è consigliere comunale.

I progetti che hanno presentato al concorso hanno ottenuto circa 45mila euro, a titolo di contributo per proseguire le loro ricerche. Il campo sono le tecniche per la verifica dell’affidabilità dei software. I due premiati, così come gli altri, oltre ai fondi per le loro ricerche, hanno ottenuto la possibilità di presentare a Londra i progetti premiati. Terranno una dimostrazione di fronte ad importanti esponenti della comunità informatica internazionale. Si tratta di una chance preziosa in vista di possibili future collaborazioni future.