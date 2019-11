Un centro di prima assistenza psicologica modello nazionale Ariano Irpino, primo esempio di innovazione in Campania in difesa delle donne

Un centro di prima assistenza psicologica per le vittime di violenza legate a dinamiche derivanti dalle dipendenze. E' stato inaugurato in Irpinia ad Ariano. E' il primo esempio di innovazione in Campania. Un percorso rosa, la cui sfida parte dalle aree interne, dove il fenomeno purtroppo è molto diffuso.

"Il centro di prima assistenza psicologica - afferma il direttore generale dell'Asl di Avellino - è una struttura sanitaria multivalente e polifunzionale, che eroga servizi complementari all'assistenza sanitaria di tipo medico, al fine di realizzare una medicina personalizzata ed interdisciplinare e modulata sulle singole esigenze.

Si tratta di un importante tassello nell'offerta dei servizi alla persona e rappresenta una risposta concreta dell'Asl di Avellino al contrasto del fenomeno della violenza di genere, problematica sociale ma soprattutto sanitaria, per le ricadute sulla salute pubblica.

L'obiettivo è fornire risposte adeguate con interventi personalizzati e qualificati, che attraverso la presa in carico globale possano orientare e guidare, in collaborazione con la rete istituzionale, il percorso di uscita dal contesto di violenza.

Il percorso di tutela per le donne che subiscono violenza. Così Rosaria Bruno responsabile percorso mosaico rosa:

"Il percorso ha come destinatarie le donne, anche ragazze di meno di 18 anni, che abbiano subìto una qualsiasi forma di violenza e gli eventuali figli o figlie, minori, testimoni (maltrattamento assistito) o vittime di tali episodi. L'accesso al servizio di assistenza è subordinato al consenso e ad una libera scelta della donna. E' opportuno che la consulenza psicologica avvenga in prossimità degli eventi traumatici o se in differita, entro un ragionevole lasso di tempo, mediamente 72 ore o all'interno comunque della prognosi indicata dagli operatori del pronto soccorso."

A fare gli onori di casa insieme al direttore fenerale Maria Morgante, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza con il il vice Laura Cervinaro e i consiglieri Raffaela Manduzio e Pasquale Puorro.

"Mi auguro che possa essere un primo passo di una nuova stagione, quella dell'amore contro l'odio. Che questa struttura, possa essere un punto di riferimento per le tante donne che sono soggette a continue vessazioni, angherie, violenze ma anche per i tanti uomini, che necessitano di essere rieducati alla civiltà, all'amore e al rispetto per la donna."

Presenti ad Ariano per questo avvenimento il vicario Monsignor Antonio Blundo in rappresentanza del Vescovo Sergio Melillo, il procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro, Marina Rinaldi Uod assistenza interventi sociosanitari direzione generale tutela della salute e coordinamento Ssr, Biagio Zanfarino funzionario esperto policy Regione Campania, Filomena Romana direttore Ser.D e Rosetta D'Amelio presidente del consiglio regionale della Campania. Ha moderato i lavori i maniera impeccabile e coinvolgente la giornalista Annarita De Feo.