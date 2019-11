Scarpette rosse di ceramica contro la violenza di genere Ecco tutti gli appuntamenti fino al 30 novembre in programma ad Ariano Irpino

Ariano dice no alla violenza di genere e lo fa in maniera determinata, con il grande coinvolgimento delle donne, impegnate sia nella vita amministrativa che nell'associazionismo.

In campo l'assessorato alle politiche sociale pari opportunità, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, associazioni al femminile e ceramisti arianesi, i quali hanno realizzato scarpette rosse che sono state esposte simbolicamente a terra su un drappo nero, all'interno della sala consiliare Giovanni Grasso.

E tra i banchi del consiglio comunale, questa volta hanno preso posto solo donne, giunta e consiglieri comunali, Valentina Pietrolà, Laura Cervinaro, Francesca D'Antuono, Raffaela Manduzio e Filomena Gambacorta, senza alcuna distinzione tra maggioranza e opposizione, membri delle varie associazione e le responsabili del centro anti violenza ambito territoriale A1 Ananke.

Presente il sindaco Enrico Franza e il presidente del consiglio comunale Giovannantonio Puopolo. Un percorso che è cominciato già lo scorso 23 novembre con fiabe d'argilla a cura dell'associazione cultura attiva, nel Polo Didattico e Museo Civico e della Ceramica. L'associazione Fidapa invece questa sera ha promosso un incontro sul tema: "Non serve un'arma per essere violenti."

Mercoledì 27 novembre l'incontro dibattito: "La violenza ha mille volti, impara a riconoscerla". L'appuntamento è in programma alla 17.30 nella sala convegni del Palazzetto dello Sport nel Piano di Zona ed è organizzato dall'associazione il vizio di leggere. Tra i relatori, spicca la scrittrice ed esperta di femminicidi tra le più apprezzate e preparate nel panorama nazionale Emanuela Sica, reduce da una tour interessante, in Lombardia e in Campania, nelle scuole, sul tema della violenza contro le donne.

Venerdì 29 invece l'incontro: "Punto di svolta, uguaglianza di genere nella valorizzazione delle differenze" a cura del Panathlon Club, Comune, Asl e Regione Campania nel Museo della Ceramica di Palazzo Forte con inizio alle ore 17.30. Saluti Giusy Cardinale presidente club Panathlon di Ariano Irpino, Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Valentina Pietrolà assessore sport e pari opportunità, Maria Morgante direttore generale Asl di Avellino. Interventi di Raffaela Manduzio presidente commissione consiliare cultura, sport, servizi sociali del comune di Ariano Irpino, Marica Grande avvocato, Graziamaria Monaco giudice penale tribunale di Benevento. Introduce e modera Elisa Forte scrittrice e giornalista. Partecipano all'iniziativa Asd Gsa Pallavolo Ariano, Csi Ariano Futsal. A fare da cornice all'evento le opere dell'artista Dina Pascucci. Omaggio musicale a cura di Elena De Miranda. Il Mito di Atalanta, voce narrante Angelita Ciccone.

Ed infine il 30 novembre l'ultimo incontro dal titolo: "La violenza di genere esiste" a cura dell'associazione culturale Tempra edizioni, nella biblioteca comunale. L'appuntamento è fissato alle ore 18.00.