"Che non restino solo serrande abbassate" Ambulatorio veterinario Asl ad Ariano Irpino, Quali sono i giorni e orari di apertura?

Lo scorso 22 novembre è stato inaugurato ad Ariano Irpino, nel Rione Martiri, all'interno di una struttura comunale e parrocchiale l'ambulatorio veterinario dell'Asl. Un evento molto atteso e giudicato positivamente dalla popolazione.

Ma da quella data e sono trascorsi già alcuni giorni, la struttura non ha mai aperto i battenti. C'è chi si è recato dinanzi al centro, con la speranza do poter sterilizzare o microchippare cuccioli, ma nulla, non è rimasto altro che fare ritorno a casa. E ci sono anche famiglie impossibilitate economicamente a recarsi in cliniche private, che avevano accolto la notizia con un sospiro di sollievo.

Dal servizio veterinario dell'Asl che stamane abbiamo contattato nella sede di Piazza Mazzini, ci viene detto e apprezziamo la sincera risposta e il garbo durante il colloquio, che al momento non vi è alcuna disposizione. In parole semplici, non è stata ancora organizzata l'attività ambulatoriale. A questo punto considerato che le emergenze sul territorio sono notevoli, chiediamo espressamente alla direzione generale dell'Asl di fornire con la massima urgenza all'utenza un calendario preciso, vale a dire giorni e orari di apertura al pubblico. Magari anche attraverso una tabella indicativa all'ingresso del centro oltre ad una comunicazione ufficiale agli organi di informazione.

Una richiesta legittima e sacrosanta anche in considerazione delle premesse iniziali: "L’ambulatorio veterinario costituisce un importante presidio sanitario per il contenimento e la razionale gestione del fenomeno del randagismo, uno dei principali problemi di igiene urbana veterinaria. La struttura consentirà l’attuazione delle giuste strategie di lotta al randagismo anche e soprattutto nel territorio del Comune di Ariano Irpino che con il suo comprensorio costituisce, dopo il capoluogo, un’importante area urbana e dove la realizzazione di un nuovo ed efficiente ambulatorio veterinario pubblico apporterà un importante contributo al contenimento del fenomeno.

Le azioni sanitarie quali il soccorso agli animali vaganti feriti, le attività di sterilizzazione chirurgica ma anche l’implementazione dell’anagrafe canina, delle catture e delle adozioni sono i principali obiettivi da parte dell'azienda sanitaria locale da conseguire sul territorio dell’arianese valle ufita in complementarietà con il riferimento provinciale del Criuv (centro di riferimento igiene urbana veterinaria), presso l'ex presidio ospedaliero San Giacomo a Monteforte Irpino, che opera nell’ambulatorio veterinario Asl e che coordina le attività di igiene urbana veterinaria (Iuv) sull’intero territorio della Asl di Avellino."