Donne Smart, Festa non si presenta: furia Iacovacci La commissione Trasparenza si è aggiornata a martedì prossimo

Di fatto è un secondo passaggio a vuoto sul caso “Donne Smart”, la vicenda dei duecentomila euro che il Comune di Avellino avrebbe perso per finanziare un progetto per l'occupazione femminile. Anche la seduta di oggi pomeriggio (la seconda in pochi giorni, ndr) della Commissione Trasparenza è andata deserta. Su tutte le furie il presidente Ettore Iacovacci: “Avevamo convocato Festa o un suo delegato, ma il sindaco non si è presentato, rispondendo che di solito non prende parte alle commissioni consiliari. Ora ci siamo aggiornati a martedì prossimo. Spero che almeno si presenti qualche dirigente, perchè questa amministrazione sta dimostrando di essere allergica alla trasparenza e al dialogo con l'opposizione e quest'estate il caso della composizione delle Commissioni ne è stato l'emblema. Donne Smart rappresentava un progetto importante, un segnale anche sociale che poteva arrivare da questa amministrazione ma aver registrato un ulteriore passaggio a vuoto anche oggi sta a testimoniare che questo governo ha un'oggettiva difficoltà ad affrontare la questione”.