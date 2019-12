Alberi al Moscati. Iannace: Dedicati a chi lotta per la vita 5 Alberi addobbati con le palline della prevenzione. Pensieri e messaggi sull'Albero dei pensieri

Cinque alberi. Uno di questi non ha addobbi. Un messaggio importante. Una scelta perchè chi vorrà potrà annotare su dei cartoncini rosa a forma di palla decorativa il proprio pensiero. Sono gli Alberii della Vita, quelli della Prevenzione, dedicati a chi è ricoverato in ospedale, a chi lotta.

Allestiti gli Alberi della Prevenzione anche all’ospedale Moscati di Avellino, nell’Agorà e nella sala d’attesa della Breast Unit, con tantissime palline rosa realizzate da oltre 4000 donne, ma anche da tanti alunni delle scuole di tutta la provincia e dagli anziani delle case riposo. Tutti insieme per la prevenzione e la solidarietà.

Le Christmas Bubbles rosa, ideate dalle associazione guidate dal senologo e consigliere regionale della Campania Carlo Iannace, sono fatte a mano col cuore e la loro distribuzione nei mercatini di “Sette passi per un sorriso” ha un unico obiettivo, raccogliere fondi per i ragazzi del presidio ospedaliero Santobono-Pausilipon di Napoli.

E continuare a diffondere l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Il dottor Pasquale Porcile, responsabile della Breast Unit del Moscati, ha scritto e appeso all’Albero dei Pensieri, anche questo esposto nell’Agorà dell’ospedale, il primo messaggio “Prevenzione è vita”. A tutti coloro che vorranno toccherà riempirlo con un pensiero di solidarietà e affetto, verso un Natale tutto in rosa.

"Crediamo che la solidarietà possa e debba essere l'unica possibilità per vincere il cancro. Aiutiamo con le nostre iniziative la ricerca, rintracciamo percorsi utili per dare forza, coraggio e risposte a chi lotta contro il cancro - spiega a Iannace -. Il Natale diventa al contempo un momento di riflessione, di ricordo ma anche di enorme speranza e voglia di ripartire uniti e più forti di prima con tante iniziative che possano supportare le donne che si stanno curando. Un pensiero corre veloce e commosso alle nostre amiche che, purtroppo, hanno perso la loro battaglia. Ci sarà un pensiero ovviamente per loro, sul nostro Albero dei Pensieri, al loro coraggio. Quest'anno con le palline, con questi sette passi per un sorriso vogliamo allestire un'aula speciale per i giovani del Pausilipon. Madri in lotta contro il cancro che aiutano ragazzi, figli, in lotta contro la stessa malattia. Abbiamo visto anziani lavorare per decorare palline. Un messaggio carico di amore, che ci auguriamo coinvolga sempre più cittadini in questo grande abbraccio che stiamo costruendo insieme con le donne delle Amdos, Amos e di tutte le associazioni che infaticabilmente lavorano per la prevenzione".