Pino Irpino, prosegue la carovana di solidarietà Domani la partenza dalla Valle caudina alle 7.30. Gran finale domenica ad Avellino

L’entusiasmo dell’Alta Irpinia ha riempito I furgoni della carovana con centinaia di calze della befana che saranno redistribuite su tutto il territorio provinciale alle famiglie bisognose.

Nonostante un clima non proprio favorevole i ragazzi del Pino Irpino hanno incontrato scolaresche, istituzioni, semplici cittadini che non hanno mancato il consueto appuntamento con il progetto sociale che unisce in tre giorni tutti I 118 della provincia di Avellino.

Durante le tappe a ogni comitato di accoglienza è stata consegnata una targa di ringraziamento per aver contribuito alla raccolta fondi del 2016 che ha finanziato la costruzione di un centro polifunzionale nel commune terremotato di Castelsantangelo Sul Nera, in provincia di Macerata. Inoltre è stato consegnato il libro “A tavola con Pino” che raccoglie le oltre 100 ricette raccolte durante il tour 2015.

Il comitato di Zungoli, inoltre, è stato nominato Comune Amico del Pino Irpino 2018, grazie ai voti raccolti nel contest dello scorso anno, classificandosi secondo.

Dopo la zona orientale dell’Irpinia, dell’Ufita e della Baronia, domani sabato 7 dicembre la carovana attraverserà , in un solo giorno 52 comuni, con partenza dalla Valle Caudina alle 7.30, a Rotondi, per continuare lungo la dorsale del Partenio attraversare il Vallo di Lauro e la Valle del Sabato per terminare la seconda giornata a Montefalcione, alle 23.54.

Intanto fervono I preparativi per l’allestimento del Pino Irpino all’interno del cortile di Palazzo caracciolo, in piazza Libertà ad Avellino. Insieme al Presepe storico del ‘700, infatti, resterà tutto il periodo di Natale l’albero addobbato con le decorazioni raccolte in tutti I comuni d’Irpinia.