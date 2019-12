"Sui bus scelta epocale. Più verde al Centro Autismo" Il sindaco festa torna su due temi di stretta attualità nel capoluogo

C'era anche il sindaco Gianluca Festa per il saluto del Questore di Avellino Luigi Botte. Il primo cittadino si è soffermato con la stampa su due temi di stretta attualità: il trasferimento dei bus e il centro autismo di Rione Valle.

Sui bus: “A gennaio il terminal sarà spostato, lo confermo. Siamo di fronte a una scelta epocale. Piazza Macello non è più sostenibile per questioni ambientali e di mobilità. Molti sindaci ci hanno provato, Gianluca Festa ha risolto la questione. L’Air prenderà atto della volontà dell’amministrazione, manifestata in tempi non sospetti. Poi affronteremo tutte le questioni logistiche e funzionali. L’importante è che la linea di questa amministrazione, mantenuta rispetto all’interesse della comunità, sia attuata entro gennaio”.

Sul centro autismo: “Fu immaginato e finanziato affinché lo gestisse il Comune. Oggi la norma è cambiata, la competenza è dell’Asl e va trovato un punto di intesa. Il nostro primo obiettivo è terminare i lavori e chiaramente aggiungere un po’ di verde he oggettivamente è carente. L’Asl ha manifestato la volontà di aprire il centro con lo spostamento del centro Australia, Sarebbe un primo passo ma una parte semiresidenziale dovrà comunque essere destinata ai bimbi autistici”