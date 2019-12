Avellino. Muore 38enne. Scandone a lutto: addio Angelo Dramma in città per il tragico decesso

Dramma ad Avellino per la morte di un 38enne. Angelo De Angelis è morto nelle scorse ore. Una prematura scomparsa che ha travolto la comunità dei tifosi della Scandone e l'intera comunità cittadina. Un lutto che i supporter hanno deciso di condividere oggi al Palazzetto dello Sport in occasione del nuovo match. La parte della curva dedicata ai Orginal Fans è vuota, al loro posto c'è un lenzuolo nero per ricordare l'appassionato tifoso, l'amico, il giovane uomo strappato così presto alla vita. Storico tifoso ed appassionato da sempre della squadra di pallacanestro avellinese Angelo ha sempre supportato la sua squadra. e i suoi colori tifando appassionatamente per la formazione, in ogni serie e in tante partite. Il papà, Alfonso De Angelis, negli anni ’80 è stato presidente della Scandone. Domani i funerali alle 15 presso la chisa di "Santa Maria delle Grazie". Sentite condoglianze alla collega Rosa De Angelis e alla sua famiglia per la perdita del caro fratello.