Albero musicale e luci. "Ai rosiconi dico: sarà Natale magico" Acceso l'albero. Tripudio di luminarie e tanta musica. Ma nei prossimi giorni ancora sorprese

Si è divertito in piazza Libertà con i suoi concittadini, il sindaco di Avellino per la cerimonia di accensione dell'Albero e luminarie in centro città. Un chilomentro e mezzo di luci tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Europa all'insegna dell'interattività. E poi musica, tanta musica. In migliaia hanno invaso il capoluogo e il primo cittadino si è divertito a scattare foto e confrontarsi con gli avellinesi e irpini arrivati nel capoluogo sulla scelta di un Natale luminoso, moderno e di grande impatto.

E si è acceso anche nel capoluogo irpino. lle 20 e venticinque minuti in punto, l’albero di Natale. Una mega struttura di 23 metri, la più alta della storia di Avellino tra selfie, sorrisi e musica. “Questo è il nostro Natale magico - commenta soddisfatto il sindaco di Avellino Gianluca Festa -. Le persone mi sembra che abbiano gradito e ne sono particolarmente lieto. Questo è Smarty - spiega Festa -, il primo albero ipermediale, interattivo e musicale della storia di Italia. Intelligente e musicale sarà una delle grandi attrazioni del Natale nel capoluogo irpino. Ma non e' l'unica sorpresa. Sono partite anche le luminarie con la prima light gallery on the road che tra pochi giorni si arricchirà di quadri multimediali che mostrerà quadri con le eccellenze di Irpinia. Un Natale magico che ricorda con orgoglio la nostra terra. Finalmente stiamo tornando ad essere una grandissima città nel mezzogiorno. Siamo lavorando da quattro mesi per rendere la vita migliore ad Avellino. Vogliamo offrire servizi. Abbiamo in pochi mesi compiurto scelte epocali, che si aspettavano da 40 anni».

La musica è cambiata, commenta Festa tra un selfie e l’altro con la comunità divertita e sorridente per le luci tornate a splendere nel capoluogo.

“Ai rosiconi e polemici che mi tacciano di fare solo feste regaliamo sorrisi. Stiamo provando a creare un po’ di felicità anche per loro. Forse la sconfitta brucia ancora troppo. Abbiamo grandi obiettivi e li raggiungeremo».E alle domande sul rischio cartelle pazze per la stretta sugli accertamenti sulle tasse Festa precisa: noi siamo al fianco delle persone perbene, non degli evasori. Lo stato delle Casse del Palazzo? Non ci preoccupa stiamo lavorando senza sosta per ripianare ogni situazione difficile».

E così con l'accensione del grande albero di Natale e delle luminarie, ha finalmente avuto inizio la festa ad Avellino, tra mercatini e filodiffusione, ha aperto i battenti. Grandissima la partecipazione in piazza, con il sindaco Festa che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione; soprattutto per l'albero alto 23 metri: "Per questa sera dimentichiamo i rosiconi".