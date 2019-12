Il mestiere dell'architetto, in città il presidente Cappochin Appuntamento martedi alle 15 al Viva Hotel

Si terrà martedì 10 Dicembre alle 15 presso il Viva Hotel ad Avellino, “Il mestiere dell’architetto”, il convegno promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino che vuole analizzare, lo scenario normativo ed economico in cui opera l’architetto.

Una figura professionale che sempre di più ha necessità di dover definire le linee guida per poter tutelare il proprio lavoro da un punto di vista economico e normativo.

Il convegno si aprirà con i saluti di Gianluca Festa, Sindaco di Avellino, a cui seguirà Vincenzo Zigarella, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino e Antonio Fasulo Delegato Inarcassa per gli Ingegneri di Avellino.

Interverranno Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti che farà una panoramica dello stato dell’arte in uno scenario complesso economico e sociale in cui operano gli architetti; Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa invece, parlerà di previdenza e assistenza per un futuro sostenuto; Egidio Comodo, Presidente Fondazione Inarcassa che inquadrerà da un punto di vista normativo le tutele per la professione. A moderare il convegno Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino.