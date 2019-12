E' ufficiale: via i bus da piazza Kennedì, si va sullo Stadio Via libera in regione nel vertice tra Festa,Cascone e il manager De Sio

Ieri sera l’accensione dell’albero e oggi la buona nuova per far posto al Natale che prende forma ad Avellino. Fumata bianca dall’incontro in Regione tra il Direttore generale De Sio direttore dell’Air, il Delegato ai trasporti Cascone e il sindaco di Avellino.

La prima notizia è la data, quella del 15 dicembre da cui in città avverrà una vera e propria rivoluzione. I pullman, 40 in tutto quelli che fanno capolinea attualmente nell’area dell’ex Macello, traslocheranno nel piazzale dello stadio. L’Air aspetta solo la comunicazione da parte degli uffici di piazza del Popolo per comunicare ai suoi utenti il cambio di sede.

“Man sarà comunque garantita un’area di interscambio per le corse nell’area attualmente destinata alla sosta delle auto, per garantire l’arrivo in centro dei mezzi - assicura il manager De Sio -. Si tratta di un cambiamento netto, a cui i pendolari e viaggiatori devono potersi gradualmente abituare”.

Intanto si ritocca il valzer di sedi. Sei pullman da domenica 15 dicembre faranno capo nell’area mercato, gli ambulanti in futuro dovranno trovare nuova sede. Si punta alla zona attualmente occupata da Irpiniaambiente: più grande, vicina e funzionale.

Intanto per queste prime settimane e soprattutto in concomitanza con le vacanza natalizie in concomitanza col mercato i bus stazioneranno lungo via De Gasperi.

Una soluzione imposta per far posto alla pista di pattinaggio su ghiaccio, e altri eventi per le feste.

Soddisfatto il sindaco Festa che punta a riorganizzare e migliorare i servizi. L’attesa, sullo sfondo, è quella di vedere completata l’Autostazione di via Colombo, snodo cruciale, passaggio decisivo atteso ormai da troppi anni. Su questo fronte l’azienda è in prima linea per completare entro il 2020 gli interventi.