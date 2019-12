Avellino, l'Ail vende le stelle di Natale nel ricordo di Irma Un anno fa la scomparsa della presidente dell'Ail sempre in campo per la gara di solidarietà

Ora che l'Ail di Avellino ha iniziato la vendita delle stelle di Natale per aiutare la ricerca si fa sentire in maniera forte la sua assenza. Non vederla con la chioma bionda e il suo sorriso rassicurante sotto la tenda che i volontari e i vigili del fuoco hanno montato lungo il Corso di Avellino è davvero una sensazione insolita. Ma Irma D'Alessandro, l'indimenticata presidente dell'Ail scomparsa un anno fa, ha lasciato un esempio che ancora vive nel cuore degli avellinesi. Ma ora nei giorni di festa la città di Avellino tornerà a raccogliere quello che era l'appello della signora Irma, sempre in prima linea per la raccolta fondi per la gara di solidarietà a sostegno della ricerca e dell'associazione. Ieri che i volontari dell'Ail erano sul Corso per iniziare la vendita delle stelle di Natale è parso strano non vederla come sempre al suo posto. Una scena insolita che ha commosso il figlio Gino Pasquale, medico, dirigente delle unità operative complesse di gastroenterologia e medicina generale dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino, presidente nazionale della società italiana di endoscopia digestiva. I volontari e i vigili del fuoco gli hanno ricordato l'impegno della signora Irma e si sono vissuti momenti di forte emozione. Che dire? L'esempio della signora Irma resterà per sempre e sarà ricordato in maniera particolare nei giorni di festa, quando gli avellinesi dovranno aprire il cuore alla solidarietà.