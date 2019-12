Stelle e racconti per avvicinare i bambini all'astronomia Esperti e ricercatori dell'osservatorio astronomico di Capodimonte ad Ariano Irpino

Venerdì 13 dicembre alle ore 10.30 al Polo didattico e scientifico della ceramica di Ariano Irpino, le classi quinte dell'istituto don Milani parteciperanno ad un incontro didattico con esperti e ricercatori dell'osservatorio astronomico di Capodimonte. L'iniziativa è aperta all'intera città e a chiunque voglia partecipare.

In particolare saranno presenti Amata Mercurio, Mauro Gargano e la direttrice dell'osservatorio Marcella Marconi. L'evento rappresenta la tappa conclusiva di un progetto più ampio, cominciato a settembre scorso e denominato "La Giraffa: racconti di stelle", nato in collaborazione tra l'associazione CulturAttiva di Ariano Irpino, Inaf Osservatorio Astronomico di Capodimonte, il Mann Museo Archeologico di Napoli e la Biblioteca Nazionale di Napoli.

Il tema trattato, nei diversi incontri, è stato quello del "Tempo", raccontato, indagato e spiegato attraverso diverse metodologie e da punti di vista differenti, con l'obiettivo di avvicinare all'astronomia i piccoli partecipanti attraverso la formula educativa dei laboratori ludico-didattici.

La parte più strettamente legata al racconto è stata curata come sempre in maiera puntuale e coinvolgente da Raffaella Zecchino, presidente dell'associazione che da qualche anno promuove attività laboratoriali incentrate sulla promozione del libro è della lettura in chiave interculturale. In modo particolare il testo di riferimento è stato "Storie dei cieli del Mondo" di Lara Albanese pieno di storie che ci raccontano le stelle e le immagini che vediamo nelle costellazioni, secondo le tradizioni di paesi diversi e lontani.

Le tappe precedenti: 22 settembre: Museo archeologico nazionele di Napoli Archaeology for kids, laboratorio sulla misura del tempo nell’antichità. Come erano fatti gli orologi e i calendari antichi? C’era una volta il tempo: racconti e fiabe sul tempo. Costruiamo un orologio solare. 7 -13 ottobre Biblioteca nazionale di Napoli, library for kids, laboratorio sulla concezione del tempo. Introduzione al tema filosofia per bambini. Raccontaci il tuo tempo, il 16 novembre, Osservatorio di Capodimonte Astronomy for kids, laboratorio sul tempo delle stelle. Introduzione al tema. lettura sulle storie dei cieli. Un tempo per le stelle con osservazioni al telescopio.