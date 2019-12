A16: scatta il piano anti-disagi per l'arrivo di neve e gelo Per l'autostrada una procedura ad hoc

Arriva il freddo, quello serio, da pieno inverno e si punta a limitare i disagi, come i rischi.Ora il pericolo è quello della neve e del gelo. Riunioni si sono svolte presso le Prefettura di Benevento e Avellino che sono in stretto contatto per limitare soprattutto i rischi per i migliaia di automobilisti sulla rete stradale e autostradale campana. Alla fine è stato varato un piano antineve che quest'anno presenta elementi di novità soprattutto riguardo l'autostrada A16 Napoli-Bari. La Procura di Avellino, infatti, nei mesi scorsi, ha disposto il sequestro di tutti i viadotti dell'A16 che attraversano l'Irpinia. Un provvedimento imponente, che ha imposto una riflessione seria sul da farsi. Si transita su una sola corsia attualmente, per ridurre il carico simultaneo sui passaggi, ma intanto il disagio cresce in concomitanza dell'arrivo del grande freddo. Ovvio il disagio per l'utilizzo di mezzi per la rimozione della neve e per quelli destinati a spargere il sale.

E dunque se nevicherà l'Anas sarà costretta a chiudere l'A16. Predisposte aree alternative dove accogliere l'arrivo dei mezzi pesanti in transito, che rischierebbero, concretamente, di trovarsi chiuso il tratto. Ma oltre all'A16 l'attenzione è anche sulle altre strade. Intato comuni ed enti preposti sono al lavoro per assicurarsi scorte di sale sempre più massicce.