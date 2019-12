Bus sullo Stadio. Rabbia a Piazza Kennedy: così chuderemo Ma il sindaco frena: nessuna crisi commercio, i pullman passeranno per la piazza

Cinque giorni per delocalizzare il terminal bus di Piazza Kennedy sullo Stadio, monta la rabbia dei commercianti. Coro unanime di proteste degli ambulanti e clienti del mercato bisettimanale dove arriveranno i 42 pullman. Da domenica si cambia.

I mezzi il martedì e sabato stazioneranno lungo viale De Gasperi. Una soluzione che non convince, in attesa del trasferimento definito del mercato programmato per il nuovo anno nell’area di Irpiniambiente, zona Curva Nord. Le cose non vanno meglio in piazza Kennedy, lo spostamento del terminal preoccupa commercianti e pensionati. “La mia famiglia da tre generazioni - spiega Zirollo proprietario del bar Excelsior storica attività ricettiva della zona - segue lo stazionamento dei pullman. Mia nonna avvio la sua attività nella zona di via Matteotti, dove un tempo stazionavano i mezzi Sita. Poi circa 50 anni fa ci trasferimmo in questa piazza. E’ lento e progressivo declino, che va avanti da anni. Prima il governo di questa città da deciso, col tunnel di assestare un colpo mortale al commercio di quella parte della città. Poi è toccata a viale Italia. La mancata riconversione del Moscati che si è trasferito nella città ospedaliera, è significata la morte del commercio in quest’altra zona. Ora sembra proprio che tocchi a noi”. Dello stesso parere gli altri esercenti che temono di vivere il Natale peggiore della loro vita. “Noi viviamo dell’arrivo dei pendolari in città - spiegano -. Un flusso di arrivi che oscilla intorno alle seimila persone che adesso verrà delocalizzato nella zona dello stadio. Per noi cosa resta? Solo il degrado di questo parco Urbano, ricettacolo di senzatetto e disagiati”.

Ma in ogni caso il 15 dicembre, i 42 bus attualmente in sosta a Piazza Macello si trasferiranno nel piazzale dello Stadio, salvo i due giorni in cui arriveranno i 300 esercenti cioè il sabato e domenica, quando i bus stazioneranno a viale De Gasperi. Al posto dei mezzi arriva il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. «Il percorso dei pullman non subirà variazioni importanti - assicura il sindaco Festa -. Il commercio non morirà perché continueranno ad esserci fermate a piazza Kennedy, nell’area di interscambio attuale sede dei parcheggi. I mezzi passeranno comunque per Piazza Kennedy. Nei pressi dell’or- mai ex terminal sarà prevista anche una fermata per consentire ai passeggeri di salire e scendere». Ma intanto proprio l’approdo immediato dei pullman a via De Gasperi preoccupa gli ambulanti del mercato, che temono la sottrazione importante di necessari posti auto. Ma è bene precisarlo che, dopo la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, i pullman saranno ridotti di un terzo fino al 7 gennaio.