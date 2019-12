Viale Italia, piantati nuovi platani. "Torni il tunnel verde" Le richieste dei cittadini. Intanto il sindaco provvede anche a mettere in sicurezza il verde

Avellino torna green. Più green .Almeno ci prova. Sono scattate stamattina le nuove piantumazioni di trenta platani lungo Viale Italia in centro. Dopo anni di abbattimenti, con tanto di polemiche per l’impoverimento di verde e natura lungo la zona del passeggio, si punta a creare di nuovo la suggestiva galleria di verde che tanto piacque a Guido Piovene, che la citò nel suo celebre “Viaggio in Italia”. E così stamattina ci sono stati due abbattimenti dei vecchi alberi, ma anche le nuove sistemazioni. “Era ora - commenta un cittadino -. Quando ero bimbo questo era un tunnel di verde meraviglioso, ce lo invidiavano tutti. Ne piantano trenta? Poca roba, a fronte dei cento che sono stati buttati a terra”.

Le operazioni stamane sono procedute tra la curiosità dei cittadini.

Un piano di risistemazione del Verde in Città quello voluto dal sindaco Gianluca Festa, che oltre a mettere in sicurezza alberi e altri piante in tutto il capoluogo punta a piantarne di nuovi per puntare sul ambiente e bellezza ad Avellino.

“E’ noto a tutti il mio animo green - racconta Festa -. Ho provveduto a mettere in sicurezza rami pericolanti e verde incolto e incontrollato in tante aree di centro e periferia. Una procedura necessaria in attesa del peggioramento meteo in inverno. Troppi rischi, in caso di neve, arrivano proprio da verde e i suoi pericoli in caso di una cattiva manutenzione. Poi, con gioia stiamo provvedendo a piantare nuovi platani.